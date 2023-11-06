"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі розуміють, що може бути сезон дощів. Такі погодні умови зовсім не дозволяють використовувати техніку. Відповідно краще дочекатись періоду, коли розпочнуться морози і земля підмерзає. Саме такого моменту чекає противника. Адже весь резерв та сили, які вони накопичили біля Авдіївки, вони хочуть кинути за оточення міста. Ворог не відмовився від своїх планів", - розповів Морозов.

Офіцер зауважив, що ЗСУ потребують великих ресурсів для знищення ворожого угруповання на Авдіївському напрямку.

"Ми готуємось до третьої хвилі атак окупантів на Авдіївському напрямку. Попередні атаки були відбиті й ця теж буде відбита. Якщо Сили оборони матимуть достатню кількість дронів-камікадзе, ударних дронів та боєприпасів, то всі російські резерви біля Авдіївки можуть бути знищені дуже швидко. Є й інші потреби, проте ті, що я перерахував, головні. Однак, якщо цих засобів буде не достатньо, то існує велика загроза того, що противник буде продовжувати рух й розширювати сірі зони на цьому напрямку", - наголосив він.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

У Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, повідомила, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, попри свої великі втрати, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.

4 листопада міністерство оборони Великої Британії зазначило, що протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на місто Авдіївка Донецької області