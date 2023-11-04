Спостерігається позитивна динаміка: сержант ЗСУ з Бахмутського напрямку
Сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич зазначив, що на Бахмутському напрямку ініціатива перебуває на боці Сил оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку продовжуються ударно-штурмові дії з боку ЗСУ. Ініціатива перебуває на боці Сил оборони. Крок за кроком ми наближаємо перемогу, це важко, але є позитивна динаміка. Активно прикриваємо штурмові підрозділи піхоти ЗСУ й працюємо по особовому складу противника", - зауважив Маляревич.
Боєць також додав, що за останню добу силами окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка було знищено дві ворожих гармати на Бахмутському напрямку.
"Щодня знищуємо цілі, нещодавно було знищено ЗРК "Стріла". За останню добу ми знищили дві гармати", - сказав Маляревич.
- Сили оборони України утримують свої позиції та продовжують наступати на деяких ділянках. Так, На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися біля Кліщіївки. Крім цього, захисники мали успіх на лівому березі Херсонської області.
- Російські терористи безрезультатно атакують українські позиції на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.
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