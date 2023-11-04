Спостерігається позитивна динаміка: сержант ЗСУ з Бахмутського напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку продовжуються ударно-штурмові дії з боку ЗСУ. Ініціатива перебуває на боці Сил оборони. Крок за кроком ми наближаємо перемогу, це важко, але є позитивна динаміка. Активно прикриваємо штурмові підрозділи піхоти ЗСУ й працюємо по особовому складу противника", - зауважив Маляревич.

Боєць також додав, що за останню добу силами окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка було знищено дві ворожих гармати на Бахмутському напрямку.

"Щодня знищуємо цілі, нещодавно було знищено ЗРК "Стріла". За останню добу ми знищили дві гармати", - сказав Маляревич.