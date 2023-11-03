Українські сили успішно просунулися біля Кліщіївки та на лівобережжі Херсонщини, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки. Натомість Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони продовжували наступальні дії на південь від Бахмута, а міноборони РФ стверджувало, що окупанти відбили кілька українських штурмових груп біля Кліщіївки.

Натомість російський пропагандист стверджував, що українські сили проривають російську оборону на схід від Андріївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили 15 невдалих спроб відновити втрачені позиції біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки та що українські війська відбили російські штурми поблизу Південного.

Херсонщина

Українські сили утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок.

Інший російський мілблогер стверджував, що українські війська тимчасово просунулися на захід від центру Кринок, але російські війська відкинули їх на вихідні позиції та закріпилися на схід від населеного пункту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів. За його словами, російські війська безуспішно атакували біля Антонівського залізничного мосту та в напрямку Кринок з боку Корсуньки.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.