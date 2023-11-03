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Росіяни 8 разів за добу намагались відновити втрачене положення біля Кліщіївки, - Генштаб

3 листопада, 2023 п'ятниця
19:46
Війна з Росією дрон, ЗСУ

Російські терористи безрезультатно атакують українські позиції на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 листопада.

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали 1 ракетний та 67 авіаційних ударів. Терористи здійснили 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. 

Ситуація на фронті та обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда, Володимирівка, Степок Сумської області; Плетенівка, Вовчанськ, Бологівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку РФ вела безрезультатні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаударів в районах Пролетарського Харківської області та Серебрянського лісництва, Сіверська Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Торське, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог 8 разів безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Також вів безрезультатні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Хромового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Загалом тут Сили оборони відбили 17 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку терористи безрезультатно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише Генштаб.

Удари по росіянах 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну 

  • Сили та засоби ППО знищили 11 розвідувальних БПЛА, 24 ударних "шахедів" та ракету Х-59.
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