У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО, – бригадний генерал Баранов
Сили оборони України зараз мають більше зразків озброєння, ніж НАТО. При цьому немає зразків, яких ЗСУ не можуть використовувати або обслуговувати
Про це начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов розповів у інтерв'ю онлайн-проєкту Kyiv Not Kiev.
Баранов зауважив, що українські артилеристи не мають проблем з опануванням західної зброї.
"У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО. І це становить певні труднощі щодо логістичного забезпечення. Але в нас немає жодного зразка, який ми не можемо використовувати або який ми не можемо обслуговувати, який ми не вдосконалюємо. В нас унікальні люди. Український народ швидко вчиться. У нас немає проблем із вивченням та опануванням (західних, – ред.) артилерійських систем", – сказав він.
Бригадний генерал також розповів, що на освоєння такої техніки не впливає термін перебування на службі. До навчань на іноземних артилерійських системах допускають і досвідчених військових, і недавно мобілізованих.
"Безумовно, тому, хто вже має досвід, вивчити новий зразок набагато легше, бо фізичних процесів не скасуєш. Є закони фізики, які впливають на політ снаряда. Тим, в кого є досвід, набагато легше, але щодо термінів вивчення – взагалі не бачу проблем. І новомобілізовані спокійно та без проблем усе вивчають. Головне – бажання. Решта ж приходить під час тренувань, навчань", – зазначив Баранов.
Бригадний генерал також вважає, що успіхи артилеристів на полі бою мають вплив на темпи й обсяги постачання західного озброєння.
"Хто дасть зброю, якщо ми не зможемо її опанувати? Так, від цього, безумовно, усе залежить", – наголосив він.
Говорячи про українські та західні зразки озброєння, Баранов зазначив, що кожен з них має свої недоліки й переваги. Він вважає, що будь-яке озброєння українського виробництва, яке покаже себе на високому рівні у нинішній війні, згодом має шанси стати експортним варіантом.
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