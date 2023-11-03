У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО, – бригадний генерал Баранов

Про це начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов розповів у інтерв'ю онлайн-проєкту Kyiv Not Kiev.

Баранов зауважив, що українські артилеристи не мають проблем з опануванням західної зброї.

"У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО. І це становить певні труднощі щодо логістичного забезпечення. Але в нас немає жодного зразка, який ми не можемо використовувати або який ми не можемо обслуговувати, який ми не вдосконалюємо. В нас унікальні люди. Український народ швидко вчиться. У нас немає проблем із вивченням та опануванням (західних, – ред.) артилерійських систем", – сказав він.

Бригадний генерал також розповів, що на освоєння такої техніки не впливає термін перебування на службі. До навчань на іноземних артилерійських системах допускають і досвідчених військових, і недавно мобілізованих.

"Безумовно, тому, хто вже має досвід, вивчити новий зразок набагато легше, бо фізичних процесів не скасуєш. Є закони фізики, які впливають на політ снаряда. Тим, в кого є досвід, набагато легше, але щодо термінів вивчення – взагалі не бачу проблем. І новомобілізовані спокійно та без проблем усе вивчають. Головне – бажання. Решта ж приходить під час тренувань, навчань", – зазначив Баранов.

Бригадний генерал також вважає, що успіхи артилеристів на полі бою мають вплив на темпи й обсяги постачання західного озброєння.

"Хто дасть зброю, якщо ми не зможемо її опанувати? Так, від цього, безумовно, усе залежить", – наголосив він.

Говорячи про українські та західні зразки озброєння, Баранов зазначив, що кожен з них має свої недоліки й переваги. Він вважає, що будь-яке озброєння українського виробництва, яке покаже себе на високому рівні у нинішній війні, згодом має шанси стати експортним варіантом.