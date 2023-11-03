Протитанкова зброя, артснаряди, боєприпаси для NASAMS і HIMARS: США надали Україні допомогу на $125 млн і замовили ще на $300 млн

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Вказано, що в межах пакета допомоги Україна отримає від США:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;

понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

зимове спорядження;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Цей пакет передбачає передачу озброєння із запасів американської армії. Проте, окремо оборонне відомство США замовить для України додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням на суму 300 мільйонів доларів у межах програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає зміцнення системи протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі. Це обладнання закуповуватимуть безпосередньо у виробників.

"Безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні і стримує потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу. Цей пакет безпекової допомоги сигналізує про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії", - наголосили у Пентагоні.