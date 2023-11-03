Протитанкова зброя, артснаряди, боєприпаси для NASAMS і HIMARS: США надали Україні допомогу на $125 млн і замовили ще на $300 млн
США у п'ятницю, 3 листопада, надали Україні новий пакет військової допомоги на 125 мільйонів доларів: до нього увійшла протитанкова зброя, артилерійські снаряди та боєприпаси для NASAMS і HIMARS
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Вказано, що в межах пакета допомоги Україна отримає від США:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
- понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;
- зимове спорядження;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Цей пакет передбачає передачу озброєння із запасів американської армії. Проте, окремо оборонне відомство США замовить для України додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням на суму 300 мільйонів доларів у межах програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає зміцнення системи протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі. Це обладнання закуповуватимуть безпосередньо у виробників.
"Безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні і стримує потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу. Цей пакет безпекової допомоги сигналізує про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії", - наголосили у Пентагоні.
- 26 жовтня США надали Україні новий пакет допомоги на $150 млн, до якого ввійшли ракети для ППО, HIMARS та артснаряди.
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