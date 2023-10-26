Ракети для ППО, HIMARS та артснаряди: США надали Україні новий пакет допомоги на $150 млн

Про це інформує пресслужба Держдепу США

"Це оголошення є сорок дев’ятим траншем обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання", - йдеться у повідомленні.

В пакет увійшли:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"У цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень президента про скорочення коштів (PDA) і яка залишилася після завершення процесу переоцінки PDA у червні", - додали у Пентагоні.