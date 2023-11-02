Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію на Бахмутському напрямку, ворог зазнає втрат, - Федоренко
На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагається вибити ЗСУ з позицій. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію, ворог зазнає втрат
Про це розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".
"Противник, проводить ударно-штурмові дії, намагаючись вибити ЗСУ з позицій, але успіхів не має. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію, і атаки противника завершуються для нього значною втратою особового складу", - сказав Федоренко.
За його словами, росіяни намагаються за будь-яку ціну зупинити наступ Сил оборони та повернути втрачені позиції.
"Цей напрямок для противника продовжує залишатися одним з найпріоритетніших. Тому ворог сконцентрував там угрупування як живої сили, так і необхідних для нього засобів, щоб виконувати поставлене завдання", - сказав Федоренко.
На інших відтинках фронту Сили оборони просуваються вперед, зазначив він.
"Ситуація інколи виглядає об'єктивно складною. Противник вибивається з декількох позицій, Сили оборони закріплюються, пізніше окупанти проводять зворотні ударно-штурмові дії, намагаючись відбити ці позиції. Сили оборони їх утримують, нарощують зусилля і просуваються вперед. Ініціатива продовжує перебувати на боці Сил оборони, у ЗСУ є успіхи", - резюмував командир роти ударних БПЛА.
- 30 жовтня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що біля Бахмута ворог посилив своє угрупування та перейшов від оборони до активних дій.
- За даними Генштабу, станом на 2 листопада на Бахмутському напрямку окупанти без успіху намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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