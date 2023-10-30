Біля Бахмута ворог посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, – Сирський

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", - сказав він.

Генерал зазначив, що росіяни намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, для цього вони перекинули десантні підрозділи та штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", - наголосив Сирський.