Біля Бахмута ворог посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, – Сирський
У районі Бахмута Донецької області ворог суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, намагаючись зупинити просування Сил оборони
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
"На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", - сказав він.
Генерал зазначив, що росіяни намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, для цього вони перекинули десантні підрозділи та штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".
"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", - наголосив Сирський.
- 18 жовтня розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там повідомили, що Росія збільшила активність у наступальних діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку, адже окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області. За даними партизан, для цього РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок.
- За даними Генштабу, станом на 30 жовтня на Бахмутському напрямку ворог марно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки.
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