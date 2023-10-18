Розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку
За останні два тижні Росія збільшила свою активність у наступальних діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що на вказаній ділянці фронту російські обстріли посилилися, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ та 1-ї гвардійської танкової армії здійснили атаки, але з обмеженим успіхом.
На думку британської розвідки, дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною поточного російського наступу, який ведеться на кількох напрямках у східній Україні, зокрема біля Авдіївки на Донеччині.
"Ціллю Сухопутних військ РФ на напрямку Куп’янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області", - припускають у міноборони Британії.
Там також додають, що за останні місяці окупанти нарощували боєздатність на напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і дуже малоймовірно, що Росія зможе досягти значного оперативного прориву.
- У зведенні Генштабу ЗСУ 18 жовтня повідомлялося, що за добу на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 24 ворожих атак.
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