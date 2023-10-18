Розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.



Зазначається, що на вказаній ділянці фронту російські обстріли посилилися, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ та 1-ї гвардійської танкової армії здійснили атаки, але з обмеженим успіхом.



На думку британської розвідки, дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною поточного російського наступу, який ведеться на кількох напрямках у східній Україні, зокрема біля Авдіївки на Донеччині.



"Ціллю Сухопутних військ РФ на напрямку Куп’янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області", - припускають у міноборони Британії.



Там також додають, що за останні місяці окупанти нарощували боєздатність на напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і дуже малоймовірно, що Росія зможе досягти значного оперативного прориву.

У зведенні Генштабу ЗСУ 18 жовтня повідомлялося, що за добу на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 24 ворожих атак.