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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки, на Авдіївському ворог намагається створити оточення, - Генштаб
Інфографіка

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки, на Авдіївському ворог намагається створити оточення, - Генштаб

18 жовтня, 2023 середа
08:00
Війна з Росією

Українські сили оборони ведуть оборону на сході і півдні країни, а також наступальні операції на Мелітопольському і Бахмутському напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 18 жовтня.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак ворога", - йдеться в заяві.

Щодо Куп'янського напрямку, то там українські воїни відбили понад 15 атак РФ в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

Також українські сили оборони ведуть оборону на сході й півдні країни, а також наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках. Росія наносить ракетні та авіаційні удари по мирному населенню, викликаючи жертви та руйнації.

Ситуація на фронті

Росія завдає авіаційних ударів по населених пунктах Сумської, Луганської, Донецької, Херсонської областей. Росія також обстрілює артилерією близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог марно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони атакували противника з повітря і землі 

Авіація Сил оборони 15 разів бомбила ворожі сили й техніку та 3 рази вдарила по його зенітних ракетах. Ракетні війська Сил оборони знищили 5 ворожих командних пунктів, район, де були ворожі солдати, озброєння і техніка, склад з боєприпасами та артилерію противника.

Втрати РФ

втрати росії станом на 18.10.2023

За добу ворог під час війни на території України втратив:

  • особового складу ‒ близько 290050 (+620) осіб,
  • танків ‒ 4981 (+2) одиницю,
  • бойових броньованих машин ‒ 9420 (+15) одиниць,
  • артилерійських систем – 6944 (+8) одиниці,
  • РСЗВ – 814 (+0) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 547 (+0) одиниць,
  • літаків – 319 (+1) одиниць,
  • гелікоптерів – 323 (+6) одиниці,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1534 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) одиниць,
  • підводні човни - 1 (+0) одиницю,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10) одиниці,
  • спеціальна техніка ‒ 982 (+0).

Обстріли території України

За минулу добу сталося 69 боїв. Ворог 3 рази стріляв ракетами та 35 разів бомбив з повітря, 39 разів обстрілював наші позиції й населені місця з реактивних систем. Росія також знову атакувала Україну ракетою Х-59, ракетами С-300 і 6 безпілотниками типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила одну ракету Х-59 і 6 "шахідів". У результаті російських терактів, на жаль, загинули та постраждали мирні люди. Приватні будинки та цивільна інфраструктура постраждали від руйнувань і пошкоджень.

  • Вночі 18 жовтня російська армія здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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