Сирський про ситуацію на сході: Мета РФ - блокування та оточення Куп'янська

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський сказав УНІАН.

"Обстановка на східному фронті залишається доволі складною. Ворог продовжує вести наступальні дії фактично по всій смузі, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Ворог зазнає серйозних втрат, насамперед в особовому складі, але постійно його відновлює переміщенням резервів, у тому числі з території РФ", - сказав він.

"Агресор намагається прорвати нашу оборону в районі Куп'янського лісу та на трасі Орлянське - Петропавлівка, з метою виходу безпосередньо до Куп'янська з подальшим його блокуванням та оточенням", - додав генерал.