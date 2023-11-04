На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий росіяни призупинили наступ, бо зазнали значних втрат, - Сирський
Росіяни ведуть активний наступ і нарощують зусилля в районі Куп'янського лісу, проте змушені зупинили наступ на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий, бо зазнали значних втрат
Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування", - написав він.
За його словами, 6-та загальновійськова та 1-ша танкова армії РФ продовжують вести наступальні дії у районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Вони нарощують зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківкою та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.
Сирський зазначив, що за останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців РФ захоплено в полон.
- 3 листопада російські терористи безрезультатно атакують українські позиції на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.
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