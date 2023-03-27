Арахамія припустив імовірність проведення додаткової мобілізації через погрози з боку Білорусі
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія припустив імовірність проведення додаткової мобілізації через можливе розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї
Про це він сказав Sky News.
Арахамія підкреслив, що наразі немає серйозних загроз після ядерного шантажу, озвученого президентом РФ Володимиром Путіним.
При цьому він підкреслив, що його досвід показує, що може статися що завгодно, а за ймовірного наступу з боку Білорусі Україна отримає "другий фронт".
Арахамія додав, що якщо Росія все ж таки наважиться розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, то в Україні доведеться проводити додаткову мобілізацію.
"Доведеться посилювати мобілізацію та набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати ще 8 бригад, аби контролювати кордон із Білоруссю", - сказав нардеп.
- Росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
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