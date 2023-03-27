Про це він сказав Sky News.

Арахамія підкреслив, що наразі немає серйозних загроз після ядерного шантажу, озвученого президентом РФ Володимиром Путіним.

При цьому він підкреслив, що його досвід показує, що може статися що завгодно, а за ймовірного наступу з боку Білорусі Україна отримає "другий фронт".

Арахамія додав, що якщо Росія все ж таки наважиться розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, то в Україні доведеться проводити додаткову мобілізацію.

"Доведеться посилювати мобілізацію та набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати ще 8 бригад, аби контролювати кордон із Білоруссю", - сказав нардеп.