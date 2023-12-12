Давид щиро думає, що це може розчулити?

Ні, сльози від розчулення не течуть.

Якщо не дають скласти мандати проросійським депутатам — то це небезпечно для країни. Нехай би краще склали.

Якщо "Слуги" не хочуть бути в Раді, бо втекли з країни, то як можна було таких людей набрати в списки?

Чи він ще раз хотів підкреслити, що його політична сила — це партія ухилянтів?

Знову ж таки, навіщо їх тримати в Раді? Щоб не треба було домовлятися з патріотичними силами та робити уряд народної довіри. Адже якщо у "Слуги народу" не буде голосів ОПЗЖ і купи мутних персонажів, то не буде можливості ігнорувати "Європейську солідарність" і "Голос". Не можна буде ухвалювати сумнівні рішення проти української мови, наприклад. Доведеться дійсно говорити з опозицією і дійсно шукати адекватних компромісів.

Так що визнання Арахамії — це визнання в системній політичній неадекватності. Якби склали мандати всі, хто не хоче служити країні — це може б і було трагедією для Офісу президента. Але могло б стати кроком до політичного очищення від баласту і російських впливів.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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