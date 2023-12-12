Арахамія визнав: його партія — це партія ухилянтів
Голова фракції "Слуг народу" поскаржився, що багато нардепів хочуть скласти мандат. Але їм не дозволяють це зробити, щоб було кому голосувати
Давид щиро думає, що це може розчулити?
Ні, сльози від розчулення не течуть.
Якщо не дають скласти мандати проросійським депутатам — то це небезпечно для країни. Нехай би краще склали.
Якщо "Слуги" не хочуть бути в Раді, бо втекли з країни, то як можна було таких людей набрати в списки?
Чи він ще раз хотів підкреслити, що його політична сила — це партія ухилянтів?
Знову ж таки, навіщо їх тримати в Раді? Щоб не треба було домовлятися з патріотичними силами та робити уряд народної довіри. Адже якщо у "Слуги народу" не буде голосів ОПЗЖ і купи мутних персонажів, то не буде можливості ігнорувати "Європейську солідарність" і "Голос". Не можна буде ухвалювати сумнівні рішення проти української мови, наприклад. Доведеться дійсно говорити з опозицією і дійсно шукати адекватних компромісів.
Так що визнання Арахамії — це визнання в системній політичній неадекватності. Якби склали мандати всі, хто не хоче служити країні — це може б і було трагедією для Офісу президента. Але могло б стати кроком до політичного очищення від баласту і російських впливів.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.98 Купівля 36.98Продаж 37.62
- EUR Купівля 39.79Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе