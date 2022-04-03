Арестович оприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які брали участь у злочинах на Київщині

Відповідний список Арестович опублікував у Facebook.

"Підрозділи ЗСУ РФ та Росгвардії, які вчинили воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені: 64 омсбр 35 армії Східного військового округу, 5 підрозділів 36 армії Східного ВО, 331 вдп 98 вдд, 137 вдп 106 вдд, 104 і 234 дшп 76 дшд, 14 і 45 обрспн, 63 опОН Росгвардії, 155 обрмп Тихоокеанського флоту", - написав Арестович.

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