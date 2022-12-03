Аргентина - Австралія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Аргентина - Австралія розпочнеться о 21:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного та платформа Megogo.

На груповому раунді збірна Аргентини поступилася Саудівській Аравії (1:2), перемогла Польщу (2:0) та Мексику (2:0) і фінішувала у групі C на першій позиції.

Австралія програла Франції (1:4), перемогла Туніс (1:0), Данію (1:0) і фінішувала другою у квартеті D.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Аргентина - Австралія

3 грудня, 21:00

Аль-Раян, стадіон Ахмад бін Алі

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Megogo

У суботу, 3 грудня, о 17:00 в іншому матчі 1/8 фіналу Нідерланди зіграють зі США.

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