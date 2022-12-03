Нідерланди - США: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022
У суботу, 3 грудня, у першому раунді плей-офф чемпіонату світу з футболу Нідерланди зіграють зі США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між збірними Нідерландів та США розпочнеться о 17:00. Наживо його покаже Megogo.
На груповому раунді Нідерланди перемогли Сенегал (2:0), Катар (2:0), зіграли внічию з Еквадором (1:1) та з 7 очками фінішували у групі A на першому місці.
Збірна США зіграла внічию з Уельсом (1:1), Англією (0:0) та перемогла Іран (1:0) та з 5 пунктами стала другою у квартеті B.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Нідерланди - США
3 грудня, 17:00
Доха, стадіон "Халіфа Інтернешнл"
Пряма трансляція на Megogo
- 2 грудня визначилися усі учасники 1/8 фіналу ЧС-2022.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе