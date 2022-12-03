Нідерланди - США: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між збірними Нідерландів та США розпочнеться о 17:00. Наживо його покаже Megogo.

На груповому раунді Нідерланди перемогли Сенегал (2:0), Катар (2:0), зіграли внічию з Еквадором (1:1) та з 7 очками фінішували у групі A на першому місці.

Збірна США зіграла внічию з Уельсом (1:1), Англією (0:0) та перемогла Іран (1:0) та з 5 пунктами стала другою у квартеті B.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Нідерланди - США

3 грудня, 17:00

Доха, стадіон "Халіфа Інтернешнл"

Пряма трансляція на Megogo

2 грудня визначилися усі учасники 1/8 фіналу ЧС-2022.

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