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Визначились всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022: сітка плей-офф і розклад матчів

3 грудня, 2022 субота
00:58
Спорт збірна Португалії, Кріштіану Роналду, ЧС-2022

Після матчів 2 грудня відомі імена усіх збірних, які зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.

Після матчів 2 грудня відомо, що Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.

Транслятори чемпіонату світу - регіональні телеканали "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" і Megogo.

ЧС-2022

Плей-офф. 1/8 фіналу

3 грудня

17:00 Нідерланди - США

21:00 Аргентина - Австралія

4 грудня

17:00 Франція - Польща

21:00 Англія - Сенегал

5 грудня

17:00 Японія - Хорватія

21:00 Бразилія - Південна Корея

6 грудня

17:00 Марокко - Іспанія

21:00 Португалія - Швейцарія 

Сітка плей-офф:

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Польща
футбол
Франція
Японія
Швейцарія
Нідерланди
Хорватія
Південна Корея
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Австралія
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Португалія
чемпіонат світу-2022
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