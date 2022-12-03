Визначились всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022: сітка плей-офф і розклад матчів
Після матчів 2 грудня відомі імена усіх збірних, які зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.
Після матчів 2 грудня відомо, що Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.
Транслятори чемпіонату світу - регіональні телеканали "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" і Megogo.
ЧС-2022
Плей-офф. 1/8 фіналу
3 грудня
17:00 Нідерланди - США
21:00 Аргентина - Австралія
4 грудня
17:00 Франція - Польща
21:00 Англія - Сенегал
5 грудня
17:00 Японія - Хорватія
21:00 Бразилія - Південна Корея
6 грудня
17:00 Марокко - Іспанія
21:00 Португалія - Швейцарія
Сітка плей-офф:
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