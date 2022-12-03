Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.

Після матчів 2 грудня відомо, що Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.

Транслятори чемпіонату світу - регіональні телеканали "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" і Megogo.

ЧС-2022

Плей-офф. 1/8 фіналу

3 грудня

17:00 Нідерланди - США

21:00 Аргентина - Австралія

4 грудня

17:00 Франція - Польща

21:00 Англія - Сенегал

5 грудня

17:00 Японія - Хорватія

21:00 Бразилія - Південна Корея

6 грудня

17:00 Марокко - Іспанія

21:00 Португалія - Швейцарія

Сітка плей-офф: