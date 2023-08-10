"Аріс" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" зіграє проти грецького "Аріса" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для того, аби пробитися до плей-офф відбору Ліги конференцій "Динамо" необхідно здолати третій кваліфікаційний раунд. Там 10 та 17 серпня кияни зустрінуться з грецьким "Арісом".
Букмекери прогнозують, що "Динамо" переможе "Аріс". На виграш українців дають коефіцієнт 2,19. Нічию оцінюють у 3,55. Перемога "Аріса" - 3,75.
Пряму відеотрансляцію можна буде переглянути на телеканалі "2+2", а також на YouTube-каналі FootballHub.
У плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" в разі виграшу над "Арісом" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).
Ліга конференцій
3-й кваліфікаційний раунд
9 серпня
"Аріс" (Греція) - "Динамо" (Україна)
Стадіон "Клеантіс Вікелідіс", Салоніки
Початок о 21:15
Трансляція - "2+2", YouTube-канал FootballHub
Коли виступи у єврокубках розпочнуть "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де 10 та 17 серпня зіграє у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе