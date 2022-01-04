Археологи на Миколаївщині знайшли поховання трьох епох та унікальні знахідки у кургані, якому понад 5 тис. років
На Миколаївщині археологи провели дослідження кургану віком понад 5 тис. років та виявили у ньому поховання ямної, катакомбної та бабинської культур
Про це повідомляє Укрінформ.
"На території Миколаївщини вперше за останні вісім років проведено дослідження кургану, якому понад 5 тис. років. У ньому поєднується як мінімум поховання трьох епох: ямної, катакомбної і бабинської культур. Всього досліджено 12 поховальних комплексів. Перші поховання відносяться до ямної культури - це 36-30 ст. до нашої ери. Але вони були повністю розграбовані ще в античні часи. Також як мінімум одне поховання відноситься до катакомбної культури - 27-24 ст. до нашої ери", - сказав керівник розкопок, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук Олександр Смирнов.
Діаметр кургану - понад 40 метрів, а висота - близько метра. Археологи кажуть, що верхні шари та насип дуже пошкоджені через сільськогосподарські роботи.
Смирнов розповів, що повністю дослідити вдалося поховання бабинської культури (22-17 ст. до нашої ери). Щонайменше у трьох випадках поховані були люди з високим соціальним статусом - вожді або родова знать.
"В їхніх могилах якраз і були виявлені найцікавіші знахідки: кераміка, кістяні ремінні бляшки та унікальне дівоче намисто", - йдеться у повідомленні.
Смирнов наголосив, що так як поховання ямної культури були розграбовані ще в античні часи, науковці висунули гіпотезу, що це зробили солдати римського гарнізону, який на той час дислокувався в Ольвії (Греція). Такі висновки археологи зробили на основі розбитого посуду, який залишився після пограбування.
Однак Смирнов підкреслив, що курган могли використовувати і представники інших, пізніших культур, аж до Середньовіччя.
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