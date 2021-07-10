Археологи знайшли витвір з кістки віком 51 тис. років та дійшли сенсаційного висновку про неандертальців

Про це повідомляє DW.

Журнал Nature Ecology and Evolution опублікував результати досліджень знахідки та дійшов висновку, що когнітивні навички неандертальців були більш розвиненими, ніж вважалося раніше.

Оброблену кістку гігантського оленя знайшли на півночі Німеччини у землі Нижня Саксонія. Фахівці лабораторії в університеті Кіля за допомогою радіовуглецевого датування з'ясували, що вік знахідки - не менше 51 тис. років.

Йдеться про фалангу вимерлого представника роду оленевих Megaloceros giganteus - близько 6 см завдовжки і 4 см завширшки, із шістьма насічками.

Кістку перед нанесенням орнаменту знадобилося попередньо відварити. Дослідники прийшли до такого висновку, провівши експерименти з кістками сучасних представників великих рогатих тварин. На думку авторів, після обробки неандертальцям знадобилося близько півтори години, щоб кам'яними знаряддями вирізати на розм'якшеному матеріалі візерунок.

Знахідка з середнього палеоліту доводить, що неандертальці мали абстрактне мислення - саме воно є передумовою для об'єднання окремих ліній в єдиний орнамент.

Неандертальці були здатні передавати інформацію за допомогою символів за тисячі років до появи людини розумної в Європі, підкреслив керівник проекту Томас Тербергер.

Відомо, що неандертальці майстрували інструменти та зброю, однак всі знайдені досі коштовності, наскальні малюнки або фігурки ручної роботи відносяться до пізнішої епохи.

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