Арктика розтане, стихійні лиха почастішають і посиляться: ООН оголосила "червоний код для людства" через глобальне потепління

Про це йдеться в звіті Міжурядової панелі ООН зі зміни клімату.

Міжурядова група експертів ООН заявила, що зміни клімату відбуваються у всіх регіонах Землі. Багато з цих змін є безпрецедентними для тисяч чи навіть сотень тисяч років, а окремі - наприклад, підвищення рівня моря, - є незворотними для багатьох прийдешніх поколінь.

Як зазначається, єдиний спосіб обмежити зміну клімату - негайно на глобальному рівні скоротити викиди вуглекислого газу та інших парникових газів.

"Обмеження потепління до 1,5°С однозначно потребує більш термінового скорочення викидів, ніж це відбувається зараз, але якщо ціль все ще є, ми не повинні вважати, що все втрачено, і відмовлятися - все одно варто продовжувати діяти щодо скорочення викидів, щоб уникнути ще більшого потепління", - йдеться в звіті.

Зазначається, якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.

Це означає, що хвилі спеки будуть частішими, літо - довшим, а зима - коротшою. При 2°C екстремальна спека почне загрожувати сільському господарству та здоров'ю людей.

Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав новий звіт "червоним кодом для людства". Він попередив: "Сигнали тривоги оголошено, а докази є незаперечними: викиди парникових газів у результаті спалювання викопного палива та вирубка лісів душить нашу планету і ставлять мільярди людей перед безпосереднім ризиком".

Як відомо, підвищення температури, крім того, буде супроводжуватися зміною рівня вологості та сухості, вітрів, кількості снігу та льоду, лінії узбережжя морів та океанів.

Наприклад, у високих широтах кількість опадів, ймовірно, збільшиться, а на значній частині субтропіків - зменшиться.

Прибережним районам протягом всього 21 сторіччя загрожуватиме затоплення та ерозія. Екстремальні підтоплення, які раніше відбувалися раз на 100 років, до кінця століття можуть стати щорічними.

Вчені ООН заявили, що руйнівний вплив людства на клімат є "констатацією факту", додавши, що "однозначно, вплив людини підняв рівень тепла в атмосфері, океанах та на суші".

У доповіді йдеться, що люди, швидше за все, є головною рушійною силою глобального відступу льодовиків, потепління океанів та підвищення рівня моря.

Експерти також наголошують, що Арктика, ймовірно, буде "практично без морського льоду" найближчим часом.

"Хоча рівень арктичного морського льоду змінюється протягом року, середні мінімуми влітку знижуються з 1970-х років і зараз перебувають на найнижчому рівні за 1000 років. Таке танення створює цикл зворотного зв'язку, а світловідбиваючий лід поступається місцем темнішій воді, яка поглинає сонячне випромінювання, що викликає ще більше потепління", - йдеться в доповіді.

Вчені також попередили, що підняття рівня моря наблизиться до 2 м до кінця цього століття. А ці зміни будуть "незворотними" протягом сотень-тисяч років.

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