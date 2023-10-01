Армія РФ атакувала 7 громад Сумської області: поранена людина
Протягом неділі, 1 жовтня, російські терористи здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Унаслідок ворожих атак поранення отримала одна людина
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.
Великописарівська громада: російські окупанти здійснили мінометний обстріл.
Краснопільська громада: ворог скинув 40 мін на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР.
Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ та здійснили обстріл з мінометів. Унаслідок ворожого обстрілу поранена цивільна людина.
Свеська громада: терористи здійснили мінометний обстріл.
Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл.
Хотінська громада: окупанти здійснили обстріл з гаубиці, артилерії, мінометів та пуск з літака ракет типу НАР.
Білопільська громада: росіяни скинули 7 мін на територію громади.
- 1 жовтня Росія вдарила по прикордонному місту Дружба, що на Сумщині, унаслідок чого було поранено місцеву жительку.
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