На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку
Сьогодні, 1 жовтня, Росія вдарила по прикордонному місту Дружба, що на Сумщині, унаслідок чого було поранено місцеву жительку
Про це повідомляє ОК Північ.
Повідомляється, що сьогодні, 1 жовтня, на Сумщині у результаті ворожого обстрілу по населеному пункті Дружба Шосткинського району відбулося займання ряду будівель.
За попередніми даними, поранена місцева жінка. Наразі вона перебуває у лікарні.
- Зокрема, у ніч на неділю, 1 жовтня, окупанти вдарили по селу Кіндратівка у Дружківській громаді Донецької області. Від російського обстрілу постраждала родина з 16-річним сином.
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