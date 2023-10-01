На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку

Про це повідомляє ОК Північ.

Повідомляється, що сьогодні, 1 жовтня, на Сумщині у результаті ворожого обстрілу по населеному пункті Дружба Шосткинського району відбулося займання ряду будівель.

За попередніми даними, поранена місцева жінка. Наразі вона перебуває у лікарні.