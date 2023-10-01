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На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку

1 жовтня, 2023 неділя
13:05
Війна з Росією

Сьогодні, 1 жовтня, Росія вдарила по прикордонному місту Дружба, що на Сумщині, унаслідок чого було поранено місцеву жительку

Про це повідомляє ОК Північ.

Повідомляється, що сьогодні, 1 жовтня, на Сумщині у результаті ворожого обстрілу по населеному пункті Дружба Шосткинського району відбулося займання ряду будівель.

За попередніми даними, поранена місцева жінка. Наразі вона перебуває у лікарні.

  • Зокрема, у ніч на неділю, 1 жовтня, окупанти вдарили по селу Кіндратівка у Дружківській громаді Донецької області. Від російського обстрілу постраждала родина з 16-річним сином.

Україна
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
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