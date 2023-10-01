Росіяни вночі вдарили по селу на Донеччині: постраждала ціла сім'я
У ніч на неділю, 1 жовтня, окупанти вдарили по селу Кіндратівка у Дружківській громаді Донецької області. Від російського обстрілу постраждала родина з 16-річним сином
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що росіяни вдарили по населеному пункту, ймовірно, ракетами комплексу С-300. Одна з них влучила у приватний сектор.
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура
У результаті руйнування одного з житлових будинків отримали поранення усі члени родини - 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років.
Фото: Донецька обласна прокуратура
За даними прокуратури, з-під завалів вщент зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби.
Загалом в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура
- Крім того, увечері та в ніч на 1 жовтня РФ здійснила комбіновану повітряну атаку України. Ворожі цілі зафіксовані у багатьох регіонах. У Кривому Розі на Дніпропетровщині та в Умані на Черкащині є влучання в об'єкти інфраструктури і поранено одну людину.
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