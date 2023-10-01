Росіяни вночі вдарили по селу на Донеччині: постраждала ціла сім'я

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни вдарили по населеному пункту, ймовірно, ракетами комплексу С-300. Одна з них влучила у приватний сектор.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

У результаті руйнування одного з житлових будинків отримали поранення усі члени родини - 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років.

Фото: Донецька обласна прокуратура

За даними прокуратури, з-під завалів вщент зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби.

Загалом в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура