Армія РФ атакувала Тягинку на Херсонщині: поранено 4 людей
Російські окупанти в четвер, 7 грудня, вдарили по селищу Тягинка Херсонської області. Унаслідок цього постраждали 4 людини
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що в тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Наразі медики борються за його життя.
Відомо, що стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.
- 4 грудня росіяни вдарили по дитячому садку в Херсоні, унаслідок чого поранено людину і пошкоджено будівлю закладу дошкільної освіти. Пізніше окупанти обстріляли ще два села на Херсонщині - там загинув чоловік, ще двоє дістали поранень.
- 5 грудня російські війська вранці обстріляли центр Херсона і влучили у будівлю медичного закладу. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє цивільних, ще шестеро зазнали поранень
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