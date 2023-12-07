Армія РФ атакувала Тягинку на Херсонщині: поранено 4 людей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що в тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Наразі медики борються за його життя.

Відомо, що стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.