Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранений серед цивільних

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних", - написав він.

За словами Єрмака, попередньо відомо про загибель двох людей та одного пораненого.

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що росіяни із самого ранку безжально вкрили вогнем центр Херсона і опублікував відео наслідків обстрілу РФ.

"На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців", - написав Прокудін.

За його даними, травми також отримав 59-річний чоловік. Його шпиталізували.

За даними обласної прокуратури, російська армія обстріляла середмістя Херсона з артилерійської зброї. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік та жінка, її особа встановлюється.



Зазначається, що усі постраждалі в момент ворожої атаки перебували на вулиці.