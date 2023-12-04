Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: є постраждала і руйнування
Уранці понеділка, 4 грудня, російські загарбники вдарили по дитячому садку у Херсоні, унаслідок чого поранено людину і пошкоджено будівлю закладу дошкільної освіти
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначався, що російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона з тимчасово окупованого лівого берега близько 11:00.
Внаслідок обстрілу у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна.
За попередніми даними, росіяни поранили одну людину. Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.
- 3 грудня окупанти вдарили по багатоповерхівці та медичних закладах у центрі Херсона, внаслідок чого дві людини загинуло, ще вісім дістали поранення.
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