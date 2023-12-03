Ворог вдарив по багатоповерхівці та лікарнях у Херсоні: 1 людина загинула, 3 поранено

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Зазначається, що вогонь вівся з тимчасово окупованого лівого берега.

"За оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін заявив, що, зокрема, окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона.

Пошкоджено будівлі медичних закладів. За попередньою інформацією, жертв немає.