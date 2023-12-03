Ворог вдарив по багатоповерхівці та лікарнях у Херсоні: 1 людина загинула, 3 поранено
Окупанти вдарили по центру Херсона. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та будівлі медичних закладів. За попередньою інформацією 1 людина загинула, 3 поранено
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
Зазначається, що вогонь вівся з тимчасово окупованого лівого берега.
"За оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін заявив, що, зокрема, окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона.
Пошкоджено будівлі медичних закладів. За попередньою інформацією, жертв немає.
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Близько 11:20 3 грудня російська армія обстріляла, ймовірно, з мінометів село Садове на правобережжі Херсонщини з тимчасово окупованого лівобережжя. Унаслідок обстрілу загинув літній чоловік.
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