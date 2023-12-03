Окупанти обстріляли село на правобережжі Херсонщини: загинув чоловік
Після 11:00 3 грудня російська армія обстріляла село Садове на правобережжі Херсонщини з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Вдень окупанти вдарили по селищу. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від отриманої вибухової травми літній чоловік загинув на місці.
За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські окупанти вдарили по цьому населеному пункту з тимчасово окупованого лівобережжя 3 грудня після 11:00.
- В ніч на 1 грудня російська армія обстріляла село Тягинка Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік і дістала поранення 81-річна жінка.
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