Окупанти обстріляли село на правобережжі Херсонщини: загинув чоловік

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Вдень окупанти вдарили по селищу. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманої вибухової травми літній чоловік загинув на місці.

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські окупанти вдарили по цьому населеному пункту з тимчасово окупованого лівобережжя 3 грудня після 11:00.