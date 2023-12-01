Вночі окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік, поранено літню жінку

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Внаслідок нічного російського обстрілу Тягинки загинув чоловік. Рятувальники під час обстеження місць "прильотів" в одній зі зруйнованих осель виявили тіло загиблого місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

За його словами, також ворожим вогнем поранено 81-річну жінку, яка на момент атаки знаходилася у власному будинку. Наразі потерпіла перебуває у лікарні. У неї діагностували контузію та вибухову травму.