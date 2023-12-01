Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Зранку 1 грудні російська армія вдарила по селу Ківшарівка Куп'янського району, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку, близько 6:50, ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури". - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОДА, внаслідок обстрілу минулось без постраждалих.
- Російська армія вночі вкотре атакувала Україну ворожими БПЛА. Натомість українські сили ППО знищили в небі над Україною 18 "шахедів" та ракету Х-59.
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