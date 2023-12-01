Українська ППО вночі знищила 18 дронів та ракету Х-59
Російська армія вночі вкотре атакувала Україну ворожими БПЛА. Натомість українські сили ППО знищили в небі над Україною 18 "шахедів" та ракету Х-59
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 1 грудня противник атакував ударними БПЛА типу Shahed з двох напрямків: мис Чауда - окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Основний напрямок удару - південь та схід країни. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Крім цього, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу.
"Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв", - додав він.
- Увечері 30 листопада армія Росії розпочала чергову масовану повітряну атаку на територію України, терористи використали "шахеди".
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