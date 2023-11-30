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Війна з Росією: хроніка
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РФ ввечері атакує Україну "шахедами", на Одещині загроза балістики

30 листопада, 2023 четвер
23:15
Війна з Росією повітряна тривога

Увечері 30 листопада армія Росії здійснила чергову масовану повітряну атаку на територію України, використовуючи "шахеди" та ракети

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуск ударних безпілотників зафіксовано о 19:35 з мису Чауди у Криму.

З півдня дрони рухались на Дніпропетровщину, Кіровоградщину і до Кривого Рогу. На Миколаївщині повідомили про загрозу удару дронами з півночі.

О 23:29 чергова група "шахедів" з боку Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини.

На Одещині зафіксовано небезпеку застосування балістичного озброєння. О 22:32 пролунав відбій тривоги.

В усіх південних областях оголошено повітряну тривогу.

Крим
безпілотник
ракетний удар
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