РФ ввечері атакує Україну "шахедами", на Одещині загроза балістики
Увечері 30 листопада армія Росії здійснила чергову масовану повітряну атаку на територію України, використовуючи "шахеди" та ракети
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Пуск ударних безпілотників зафіксовано о 19:35 з мису Чауди у Криму.
З півдня дрони рухались на Дніпропетровщину, Кіровоградщину і до Кривого Рогу. На Миколаївщині повідомили про загрозу удару дронами з півночі.
О 23:29 чергова група "шахедів" з боку Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини.
На Одещині зафіксовано небезпеку застосування балістичного озброєння. О 22:32 пролунав відбій тривоги.
В усіх південних областях оголошено повітряну тривогу.
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