Польські правоохоронці висунули звинувачення трьом білорусам за вимушену посадку літака з опозиціонером Протасевичем

Про це повідомила 6 вересня Національна прокуратура Польща, пише PAP.

Найближчими днями прокурор звернеться до суду з клопотанням про видачу європейських ордерів на арешт підозрюваних і проситиме Інтерпол ініціювати розшук за "червоною карткою".

Йдеться про таких підозрюваних: колишнього керівника білоруської аеронавігації Леоніда Чуро, начальника управління повітряного руху в Мінську Євгена Циганова та начальника білоруського Комітету державної безпеки (КДБ) Андрія А. М.

У прокуратурі заявили, що отримали докази, які свідчать, що підозрювані 23 травня 2021 року взяли під контроль польський літак, який летів з Афін до Вільнюса, і змусили пілотів здійснити вимушену посадку в аеропорту Мінська. Їхні дії призвели до затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Під час розслідування були вилучені записи розмов з кабіни літака та технічні дані польоту з "чорної скриньки". Крім того, правоохоронці отримали звіти членів екіпажу про перебіг польоту та опитали свідків.

За даними слідства, фігуранти надали неправдиву інформацію про нібито закладений вибуховий пристрій на борту, а потім змусили пілотів повітряного судна здійснити вимушену посадку в Мінську.

"Докази чітко вказують на те, що справжньою метою дій зловмисників було бажання затримати в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича" – наголосив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак.

Про Романа Протасевича

У травні 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни – Вільнюс. Рейс приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

Пасажирів зняли з літака і направили в аеропорт на повторний огляд, під час якого Протасевич був затриманий. Перед вильотом, опозиціонер повідомив, що помітив за собою стеження.

За декілька днів білоруський режим оприлюднив нібито листа ХАМАСу, який заявив про бомбу в літаку, що йшов рейсом Афіни-Вільнюс.

На початку червня Протасевич в інтерв'ю пропагандистам визнав свою "провину" в закликах до протестів у Білорусі. Його батько наступного дня заявив, що це інтерв'ю є наслідком тортур та катувань КДБ режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У травні 2023 року суд у Білорусі дав 8 років колонії посиленого режиму Романові Протасевичу у справі про нібито змову з метою захоплення влади, проте того ж місяця Лукашенко його помилував.