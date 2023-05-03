Про це повідомляє "Настоящее время".

Суд над ним та двома його однодумцями розпочався ще 16 лютого. Засновника каналу Nexta Степана Путіла та колишнього редактора Яна Рудика засуджено до 19 та 20 років колонії відповідно, але оскільки вони перебувають за кордоном, вирок винесено заочно.

В останньому слові Протасевич заявив, що визнає провину й хоче зробити "все можливе, щоби відшкодувати збитки", які спричинили його дії, зазначає видання. Він попросив суд розглянути його ситуацію з розумінням та винести справедливе рішення про покарання, яке не буде пов'язане із позбавленням волі.

Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в результаті примусової посадки літака Ryanair у Мінську.