Лукашенко помилував засудженого до 8 років ексголовреда Nexta Протасевича
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував колишнього головного редактора опозиційного telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого засудили до 8 років ув'язнення
Про це повідомляє Белта.
Про своє помилування розповів сам Протасевич.
"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - сказав Протасевич.
3 травня Мінський обласний суд засудив Романа Протасевича до 8 років колонії. Він визнаний винними "у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента, поширення свідомо хибних відомостей про Білорусь та інші злочинах".
Романа Протасевича та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в результаті примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.
- 23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, що посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
- 3 травня 2023 року суд у Білорусі дав Роману Протасевичу 8 років колонії посиленого режиму.
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