Лукашенко помилував засудженого до 8 років ексголовреда Nexta Протасевича

Про це повідомляє Белта.

Про своє помилування розповів сам Протасевич.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - сказав Протасевич.

3 травня Мінський обласний суд засудив Романа Протасевича до 8 років колонії. Він визнаний винними "у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента, поширення свідомо хибних відомостей про Білорусь та інші злочинах".

Романа Протасевича та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в результаті примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.