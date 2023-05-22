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Лукашенко помилував засудженого до 8 років ексголовреда Nexta Протасевича

22 травня, 2023 понедiлок
13:18
Світ Роман Протасевич

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував колишнього головного редактора опозиційного telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого засудили до 8 років ув'язнення

Про це повідомляє Белта. 

Про своє помилування розповів сам Протасевич. 

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - сказав Протасевич.

3 травня Мінський обласний суд засудив Романа Протасевича до 8 років колонії. Він визнаний винними "у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента, поширення свідомо хибних відомостей про Білорусь та інші злочинах". 

Романа Протасевича та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в результаті примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Білорусь
Олександр Лукашенко
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