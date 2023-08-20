Армія РФ атакувала з артилерії Авдіївку, Красногорівку та Торецьк: є поранені

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередніми даними, російські військові використали артилерію проти мирних жителів. Внаслідок влучань по житлових кварталах поранення отримали жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.

Зазначається, що двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону.

Також унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.