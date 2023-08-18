Росіяни вдарили по Пункту незламності у Часовому Ярі: поранені четверо цивільних
Російські терористи у п'ятницю, 18 серпня, обстріляли Пункт незламності у Часовому Ярі Донецької області, внаслідок чого четверо цивільних зазнали поранень
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що місто Часів Яр обстріляли, ймовірно, з артилерії.
"Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо", - йдеться у повідомленні.
Поранень зазнали дві жінки, 73 та 76 років, які у момент російського обстрілу були на вулиці та 67-річний працівник гуманітарного штабу. Крім того,72-річного чоловіка госпіталізували з множинними осколковими пораненнями.
"Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони", - додали у прокуратурі.
- Вдень 18 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.
- Того ж дня російські окупанти атакували село Вірівка та місто Берислав Херсонської області, унаслідок чого постраждали троє людей, серед них - 17-річна дівчина.
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