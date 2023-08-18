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Росіяни вдарили по Пункту незламності у Часовому Ярі: поранені четверо цивільних

18 серпня, 2023 п'ятниця
20:06
Війна з Росією на фото: Часів Яр, наслідки російського обстрілу

Російські терористи у п'ятницю, 18 серпня, обстріляли Пункт незламності у Часовому Ярі Донецької області, внаслідок чого четверо цивільних зазнали поранень

Про це інформує Донецька обласна прокуратура. 

Зазначається, що місто Часів Яр обстріляли, ймовірно, з артилерії. 

"Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо", - йдеться у повідомленні. 

Поранень зазнали дві жінки, 73 та 76 років, які у момент російського обстрілу були на вулиці та 67-річний працівник гуманітарного штабу. Крім того,72-річного чоловіка госпіталізували з множинними осколковими пораненнями. 

"Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони", - додали у прокуратурі. 

  • Вдень 18 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.
  • Того ж дня російські окупанти атакували село Вірівка та місто Берислав Херсонської області, унаслідок чого постраждали троє людей, серед них - 17-річна дівчина.
Україна
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російська армія
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окупанти
воєнні злочини Росії
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