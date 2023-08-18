Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що місто Часів Яр обстріляли, ймовірно, з артилерії.

"Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо", - йдеться у повідомленні.

Поранень зазнали дві жінки, 73 та 76 років, які у момент російського обстрілу були на вулиці та 67-річний працівник гуманітарного штабу. Крім того,72-річного чоловіка госпіталізували з множинними осколковими пораненнями.

"Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони", - додали у прокуратурі.