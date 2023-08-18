Росіяни обстріляли Вірівку на Херсонщині: постраждала 17-річна дівчина
Російські терористи у п'ятницю, 18 серпня, вдарили по селу Вірівка Тягинської громади Херсонської області, унаслідок чого постраждала 17-річна дівчина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, неповнолітню госпіталізували у стані середньої тяжкості з пораненням ноги та мінно-вибуховою травмою. Лікарі надають дівчині необхідну допомогу.
Крім того, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено близько десятка житлових будинків.
- Російська армія за добу 17 серпня обстріляла 9 регіонів України. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще три отримали поранення різної тяжкості
- Вдень 18 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.
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