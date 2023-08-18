Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, неповнолітню госпіталізували у стані середньої тяжкості з пораненням ноги та мінно-вибуховою травмою. Лікарі надають дівчині необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено близько десятка житлових будинків.