Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: ворог за добу здійснив 8 обстрілів. Противник використав міномети та артилерію для атак по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Попередньо - без втрат.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли Середино-Будської громади.

Вчора протягом дня окупанти 23 рази атакували прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Сіверська, Новослобідська, громади.

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, 2 магазини, автомобіль, газопровід. У Білопільській громаді пошкоджено домогосподарство та лінію електропередачі.

Дніпропетровщина: вчора протягом дня ворог двічі вдарив по Нікополю та один раз - по Марганецькій громаді. До населених пунктів прилетіли понад два десятки снарядів.



Унаслідок атак пошкоджені комунальне підприємство, 12 приватних будинків, 8 господарських споруд, авто та лінія електропередачі.

Запорізька: за минулу добу росіяни нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах області.

64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.

Також зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки.

Через ворожі обстріли було пошкоджено 22 приватні будинки, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Охримівка, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району та Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне.

Унаслідок обстрілів міста Куп'янськ зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 61-річна жінка, ще одна жінка 60 років отримала поранення.

Луганщина: протягом доби росіяни здійснили 148 обстрілів по регіону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Надія, Невське, Діброва та Білогорівка. По Білогорівці ворог ударив з авіації.

Донеччина: росіяни здійснили 23 обстріли 15 населених пунктів: Красногорівка, Авдіївка, Костянтинівка, смт Північне, смт Велика Новосілка, смт Гостре, с.Новопокровське, с.Катеринівка, с.Богданівка, с.Нетайлове, с.Скучне, с.Дружба, с.Неліпівка, с.Соловйове, с.Новобахмутівка.

Унаслідок атак загинула людина, ще дві отримали поранення. Також пошкоджено 22 приватних житлових будинки, амбулаторія, 2 вантажних автомобілі, причіп, навантажувач, ЛЕП та гараж.

Миколаївщина: вчора на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено два розвідувальні БПЛА "Мерлін-ВР".

Протягом дня вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також вчора були артилерійські ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади.

Херсонщина: росіяни протягом доби здійснили 48 обстрілів й поцілили у райони 19 населених пунктів області.

Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.