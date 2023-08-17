Росіяни вдарили по Заоскіллю Куп’янського району: одна жінка загинула, іншу поранено
Російська окупаційна армія у четвер, 17 серпня, обстріляла Заоскілля Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого одна жінка загинула, а інша зазнала поранень
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка, 1963 року народження, отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 10-ї ранку, також пошкоджено житловий будинок, загорілась господарська споруда. На місці працюють відповідні служби.
- 9 серпня влада закликала мешканців Куп'янщини евакуюватися через збільшення інтенсивності та хаотичність російських обстрілів.
- За перші два дні обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 33 людини. В ОВА заявили, що загалом планують евакуювати близько 12 тисяч жителів.
- За перший тиждень з Куп'янського району Харківської області евакуювали 436 людей, з них 128 дітей.
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