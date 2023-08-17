Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка, 1963 року народження, отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 10-ї ранку, також пошкоджено житловий будинок, загорілась господарська споруда. На місці працюють відповідні служби.