За тиждень з Куп'янського району евакуювали 436 людей
За перший тиждень обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 436 людей, з них - 128 дітей
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що за 15 серпня з Куп'янського району вивезли 92 людини, зокрема, 17 дітей, 50 жінок та 6 людей з інвалідністю.
"Усього за період з 9 серпня евакуйовано 436 людей, в тому числі 128 дітей. Дякую усім, хто допомагає вивозити людей з району бойових дій та постійних обстрілів", - написав Синєгубов.
Він додав, що людей евакуюють за активної участі волонтерських організацій.
- 9 серпня влада закликала мешканців Куп'янщини евакуюватися через збільшення інтенсивності та хаотичність російських обстрілів.
- За перші два дні обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 33 людини. В ОВА заявили, що загалом планують евакуювати близько 12 тисяч жителів.
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