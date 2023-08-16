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За тиждень з Куп'янського району евакуювали 436 людей

16 серпня, 2023 середа
12:34
Війна з Росією евакуація

За перший тиждень обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 436 людей, з них - 128 дітей

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що за 15 серпня з Куп'янського району вивезли 92 людини, зокрема, 17 дітей, 50 жінок та 6 людей з інвалідністю. 

"Усього за період з 9 серпня евакуйовано 436 людей, в тому числі 128 дітей. Дякую усім, хто допомагає вивозити людей з району бойових дій та постійних обстрілів", - написав Синєгубов. 

Він додав, що людей евакуюють за активної участі волонтерських організацій. 

  • 9 серпня влада закликала мешканців Куп'янщини евакуюватися через збільшення інтенсивності та хаотичність російських обстрілів.
  • За перші два дні обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 33 людини. В ОВА заявили, що загалом планують евакуювати близько 12 тисяч жителів. 
Суспільство
Україна
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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