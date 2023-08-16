Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що за 15 серпня з Куп'янського району вивезли 92 людини, зокрема, 17 дітей, 50 жінок та 6 людей з інвалідністю.

"Усього за період з 9 серпня евакуйовано 436 людей, в тому числі 128 дітей. Дякую усім, хто допомагає вивозити людей з району бойових дій та постійних обстрілів", - написав Синєгубов.

Він додав, що людей евакуюють за активної участі волонтерських організацій.