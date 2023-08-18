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Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: постраждали кілька багатоповерхівок і 2 заклади освіти

18 серпня, 2023 п'ятниця
13:43
Війна з Росією ракета

Російська окупаційна армія вдень 18 серпня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Про постраждалих інформації немає

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав він.

Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері у трьох багатоповерхових будинках.

"Незначні ушкодження отримали два заклади освіти", - написав він.

Нині фахівці обстежують територію для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару.

"Інформація щодо постраждалих на цей час не надходила. Сподіваємося, що усі люди дійсно цілі й неушкоджені", - написав Куртєв.

Фото: Telegram Юрія Малашка

 
  • Увечері 9 серпня росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя, загинули 3 людини, ще 9 дістали поранення, серед них одна дитина.
Новини
Україна
Запоріжжя
ракетний удар
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