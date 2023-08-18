Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав він.

Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері у трьох багатоповерхових будинках.

"Незначні ушкодження отримали два заклади освіти", - написав він.

Нині фахівці обстежують територію для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару.

"Інформація щодо постраждалих на цей час не надходила. Сподіваємося, що усі люди дійсно цілі й неушкоджені", - написав Куртєв.

Фото: Telegram Юрія Малашка