Армія РФ гатила по Чорнобаївці: загинула 37-річна жінка
Російська окупаційна армія у неділю, 24 грудня, обстріляла Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок цього загинула 37-річна жінка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблу виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.
- Того ж дня РФ вдарила по селищах Очеретине і Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок цього поранення отримали три людини.
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