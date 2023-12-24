Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
Російська армія у неділю, 24 грудня, вдарила по селищах Очеретине і Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок цього поранення отримали три людини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що під час обстрілу приватного сектору Очеретного, поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць.
"Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі - чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання засобу ураження", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, окупанти застосували керовані авіаційні бомби.
- Удень 21 грудня російська окупаційна армія скинула дві авіабомби на Торецьк Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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