Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що під час обстрілу приватного сектору Очеретного, поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць.

"Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі - чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання засобу ураження", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти застосували керовані авіаційні бомби.