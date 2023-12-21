РФ скинула на Торецьк дві авіабомби: три людини загинули, п'ятьох поранено
Удень 21 грудня російська окупаційна армія скинула дві авіабомби на Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинули троє чоловіків середнього віку
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Окупанти завдали удару близько опівдня. Тип засобів ураження наразі встановлюється.
"Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків (41, 42, 45 років) від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілих віком від 33 до 54 років госпіталізували, їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 11 листопада російська армія обстріляла з РСЗВ "Град" та артилерії житлову інфраструктуру міста Торецьк Донецької області. Від отриманих поранень загинули 61-річна жінка та 65-річний чоловік.
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