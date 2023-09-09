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Армія РФ не покидає спроб прорватися на трьох напрямках фронту, перекидає резерви і залучає ув'язнених - Генштаб

9 вересня, 2023 субота
07:00
Війна з Росією окупанти орки

Протягом доби 8 вересня російські війська не полишали спроб прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Туди РФ перекидає резерви, комплектує штурмові групи переважно ув’язненими

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що у районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” ворог намагається просуватися в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

"Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства", - йдеться у зведенні Генштабу.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Своєю чергою противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилах противника.

Росіяни здійснили 13 ракетних та 64 авіаційних ударів по Україні

Крім того, ворог понад 50 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ і цивільні об’єкти країни

Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе Shahed-136/131, з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Зарічне, Сіверськ, Веселе, Біла Гора, Північне, Степове, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Червоне, Мала Токмачка, Червона Криниця, Роботине, Ясна Поляна Запорізької області, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони завдали 9 ударів по районах скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного
Україна
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