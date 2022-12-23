Про це заявив міністр оборони Великої Британія Бен Воллес, інформує пресслужба міністерства.

За словами Воллеса, російські можливості були серйозно обмежені через знищення понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів і літаків, а також сотні артилерійських установок.

"РФ втратила 50% боєздатних сухопутних військ. Концепція російських батальйонно-тактичних груп, якою вже десять років пишається їхня військова доктрина, не витримала опору України", - підкреслив міністр.

Окрім цього, глава Міноборони висміяв Чорноморський флот Росії, назвавши його "флотилією берегової оборони".

"У найманців, проплачених Кремлем, справи не кращі. Сотні загинули лише в результаті нещодавнього удару по штабу ПВК Вагнера в Луганській області", - додав Воллес.

Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак 19 грудня заявив, що не може бути справжніх перемовин з Росією, поки вона не відступить з окупованих територій України.

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